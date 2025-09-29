PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 29.09.2025

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht in der Gänsepforte

Am Sonntag, den 28.09.2025, teilte gegen 14:45 Uhr, eine 22-jährige Northeimerin mit, dass im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer ihren schwarzen Audi A4, vermutlich beim Wenden, an der linksseitigen Frontstoßstange beschädigt haben müsse. Anstelle seiner Pflicht als Unfallbeteiligter nachzukommen entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Der Pkw der geschädigten Anzeigeerstatterin befand sich in der Gänsepforte, auf Höhe der Hausnummer 15, aus Richtung Hochstraße kommend, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Es entsandt am Fahrzeug der Geschädigten eine geschätzte Schadenssumme in einem unteren vierstelligen Bereich. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, welche mögliche Hinweise auf den Verursacher leisten könnten, werden gebeten diese der Polizei Seesen, unter der 05381-9440, mitzuteilen.

Verkehrsunfallflucht in der Lange Straße Eine weitere Verkehrsunfallflucht wurde der Polizei Seesen gegen 18:45 Uhr, in der Lange Straße, gemeldet. Der geschädigte 54-jähriger Fahrzeughalter eines weißen Mercedes Benz´, welcher in der Lange Straße am linken Fahrbahnrand, aus Richtung Marktstraße blickend, abgestellt war, stellte eine Beschädigung an seiner rechten Frontstoßstange mit. Ein in der Nähe befindlicher Unfallzeuge habe dem Geschädigten schließlich den Hinweis auf den möglichen Verursacher leisten nennen können. Der vermeintlich verursachende Fahrzeugführer eines Transporters habe zuvor den Mercedes beim Rangieren, in die vor ihm befindliche Parkbucht, gestreift. Der Verursacher sei daraufhin vom Zeugen angesprochen worden, habe sich allerdings dennoch fußläufig von der Unfallstelle entfernt. Demnach wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

i.A. Schneider, PKin

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

