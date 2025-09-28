PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar für die Zeit von Freitag, 26.09.2025, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 28.09.2025, 12:00 Uhr, für den Bereich Goslar, Langelsheim und Liebenburg

Goslar (ots)

Landkreis Goslar, L 510, Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Motorradfahrerin

Am Sonntag, 28.09.2025, gegen 11:15 Uhr, befährt eine Motorradfahrerin die L510 von Weddingen in Richtung Groß Döhren. Aus bisher unbekannten Gründen kommt die 61-jährige mit ihrem Motorrad in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und landet im dortigen Straßengraben. Hierbei wird die aus dem Landkreis Gifhorn stammende Frau schwer verletzt. Für eine weitere medizinische Versorgung wird sie einem Krankenhaus zugeführt. An dem Motorrad entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Goslar - Innenstadt, Sachbeschädigung

Am Samstag, gegen 00:20 Uhr, beschädigen "Unbekannte" in der Marstallstraße einen Zigarettenautomaten. An diesem entsteht Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Goslar unter der Tel-Nr. 05321/3390 zu melden.

Goslar - Baßgeige, Verkehrsunfall

Am 27.09.2025, gegen 12:10 Uhr, befährt ein 17-jähriger mit seinem "Mofa" die "Alte Heerstraße" in Fahrtrichtung "Grauhöfer Landwehr". Der Fahrzeugführer eines PKW VW beabsichtigt aus dem "Magdeburger Kamp" auf die "Alte Heerstraße" nach links einzubiegen. Dabei nimmt er dem Goslarer Mofa Fahrer die Vorfahrt, wodurch dieser eine Vollbremsung durchführt und anschließend zu Boden fällt. Hierbei erleidet der Jugendliche leichte Verletzungen. Der Fahrzeugführer des PKW verlässt unerlaubt die Unfallörtlichkeit. Der Sachschaden an dem Mofa wird auf einige Hundert Euro geschätzt. Hinweise zu dem geflüchteten PKW werden durch die Polizeiinspektion Goslar, Tel. 05321/3390 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Einsatz- und Streifendienst, or

Telefon: 05321-339-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren