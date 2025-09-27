Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 27.09.2025

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit verletzter Person in Alt Wallmoden Am Freitagmittag des 26.09.2025, gegen 12:30 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Langelsheimer mit seinem Audi RS 3 die K67, aus Richtung Sehlde kommend, in Richtung Alt Wallmoden, als dieser vermutlich auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einem Leitpfosten, überschlug sich mehrfach und kam schlussendlich in einem Graben zum Stehen. Infolgedessen wurde der 57-jährige alleinbeteiligte Fahrzeugführer leicht verletzt. Bei dem Pkw ist ein Totalschaden in geschätzter Höhe von ca. 50.000,00 EUR entstanden.

Verkehrsunfall auf der B243 bei Kirchberg Weiterhin ereignete sich, gegen 19:30 Uhr, auf der B243, aus Richtung Osterode kommend, in Richtung Seesen, auf Höhe Kirchberg, ein weiterer Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 22-jährige Fahrzeugführerin aus Einbeck rollte mit der Fahrzeugfront ihres VW, beim Verlassen des dortigen STAR-Tankstellengeländes, zu weit auf die Fahrbahn der Bundesstraße, sodass der zur gleichen Zeit, aus Richtung Osterode kommende, vorfahrtsberechtigte 69-jährige Hildesheimer nicht mehr rechtzeitig ausweichen haben können. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, wodurch ein geschätzter Gesamtschaden am VW der Unfallverursacherin und am BMW des 69-Jährigen in Höhe von 3.000,00 EUR entstand.

i.A. Schneider, PKin

