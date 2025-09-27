PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 27.09.2025

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit verletzter Person in Alt Wallmoden Am Freitagmittag des 26.09.2025, gegen 12:30 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Langelsheimer mit seinem Audi RS 3 die K67, aus Richtung Sehlde kommend, in Richtung Alt Wallmoden, als dieser vermutlich auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einem Leitpfosten, überschlug sich mehrfach und kam schlussendlich in einem Graben zum Stehen. Infolgedessen wurde der 57-jährige alleinbeteiligte Fahrzeugführer leicht verletzt. Bei dem Pkw ist ein Totalschaden in geschätzter Höhe von ca. 50.000,00 EUR entstanden.

Verkehrsunfall auf der B243 bei Kirchberg Weiterhin ereignete sich, gegen 19:30 Uhr, auf der B243, aus Richtung Osterode kommend, in Richtung Seesen, auf Höhe Kirchberg, ein weiterer Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 22-jährige Fahrzeugführerin aus Einbeck rollte mit der Fahrzeugfront ihres VW, beim Verlassen des dortigen STAR-Tankstellengeländes, zu weit auf die Fahrbahn der Bundesstraße, sodass der zur gleichen Zeit, aus Richtung Osterode kommende, vorfahrtsberechtigte 69-jährige Hildesheimer nicht mehr rechtzeitig ausweichen haben können. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, wodurch ein geschätzter Gesamtschaden am VW der Unfallverursacherin und am BMW des 69-Jährigen in Höhe von 3.000,00 EUR entstand.

i.A. Schneider, PKin

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 20:53

    POL-GS: Versammlungsrechtliche Aktion in Seesen am 26.09.2025

    Goslar (ots) - Am Freitagnachmittag veranstaltete die Partei "Alternative für Deutschland" einen angemeldeten "Bürgerdialog" im Jacobsonhaus der Stadt Seesen. Die Veranstaltung im geschlossenen Raum wurde von etwa 80 Personen besucht. In diesem Zusammenhang kam es zu einer angemeldeten Gegenversammlung unter dem Motto "Seesen gegen Rechtsextremismus, gegen den "Bürgerdialog" der AfD im Jacobsonhaus" auf dem ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 14:36

    POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 25.09.2025

    Goslar (ots) - Am 24.09.2025, gegen 15:45 Uhr, kommt es auf der Bundesstraße 242 zwischen Dammhaus und Stieglitzecke zu einem Verkehrsunfall. Dabei gerät der Unfallverursacher (Wohnmobil) aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit dem entgegenkommenden Bus. Ein Frontalzusammenstoß kann nur verhindert werden, weil der Busfahrer noch rechtzeitig ausweichen kann. Eine Insassin des Wohnmobils ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren