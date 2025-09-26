Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsunfallfluchten in Braunlage

Goslar (ots)

Braunlage: Gleich zwei Verkehrsunfallfluchten wurden am 26.09.2025 nachträglich zur Anzeige gebracht. So kam es in Braunlage, in der Straße Am Langen Bruch zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrzeug und einem Stromverteilerkasten. Dieser wurde dabei stark beschädigt. Der Verursacher habe den Unfallort verlassen, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Schäden an dem Stromkasten sollen so gravierend sein, dass dieser vermutlich ersetzt werden muss. Die zweite Unfallflucht ereignete sich am 25.09.2025 gegen 17:00 Uhr am Hallenbad Braunlage. Hier befährt ein BMW Mini Cooper zunächst den Ramsenweg, bis er vor dem Hallenbad offenbar wenden will. Hierbei kommt es zum Zusammenstoß mit einem Reklameschild. An dem Schild entsteht Sachschaden in einer Höhe von ca. 300EUR. Auch hier verlässt der Unfallverursacher den Ort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Unfällen geben kann, den bittet die Polizei Braunlage sich mit ihr unter der Telefonnummer 05520-93260 in Verbindung zu setzen. (bm)

