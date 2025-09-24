PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariats Seesen vom 24.09.2025

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit Rettungswagen

Am Dienstag, den 23.09.2025, um 11:00 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus Clausthal-Zellerfeld mit zwei weiteren Insassen, einem 19-jährigen Mann, ebenfalls aus Clausthal-Zellerfeld und einer 70-jährigen Frau aus Salzgitter, in einem Rettungswagen die B248 aus Seesen kommend in Richtung Lutter am Barenberge. Bei Neuekrug kommt er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, streift dort eine Hecke und einen Baum und kollidiert letztendlich mit einem Gartenzaun.

Durch den Unfall werden die drei Insassen verletzt, eine davon schwer. Der entstandene Sachschaden beläuft sich geschätzt auf 20.000 Euro.

   i. A. Seyfert, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

