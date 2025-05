Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Falschfahrer auf der B10/27 - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen und Geschädigte, die am frühen Sonntagmorgen (11.05.2025) durch einen Motorradfahrer gefährdet wurden, der auf der B10/27 in der falschen Fahrtrichtung unterwegs war. Autofahrer hatten gegen 03.55 Uhr der Polizei einen Motorradfahrer gemeldet, der auf der B10/27 zwischen Ludwigsburg und Stuttgart-Zuffenhausen auf der falschen Fahrbahn unterwegs war. Der 20-jährige Yamaha-Lenker und sein 30-jähriger Sozius fuhren schließlich an der Abfahrt Friedrichswahl gegen die Leitplanke und konnten ihre Fahrt nicht mehr fortsetzten. Bei dem Unfall erlitt der 20-Jährige leichte Verletzungen, sein Mitfahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Bei der Anzeigenaufnahme stellte man fest, dass der 20-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da zudem der Verdacht bestand, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht, musste er eine Blutprobe abgeben. Verkehrsteilnehmer, die durch das Verhalten des Motorradfahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell