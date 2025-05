Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auffahrunfall mit einem Leichtverletzten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmittag (10.05.2025) an der Möhringer Landstraße ereignet hat. Ein 31-jähriger Fahrer eines grauen Renault war gegen 13.40 Uhr in der Möhringer Landstraße in Fahrtrichtung Möhringen unterwegs, als er möglicherweise wegen eines vor ihm anhaltenden Fahrzeugs abbremsen musste. Ein hinter ihm fahrender 27-jähriger Lenker eines schwarzen Peugeot erkannte dies zu spät und fuhr auf den Renault auf. Bei dem Unfall erlitt der 31-Jährige leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

