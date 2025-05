POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Überfall auf Discounter - Polizei sucht Tatverdächtige mit Echtbildern einer Überwachungskamera - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots) - Eine 78 Jahre alte Frau ist am Donnerstagabend (08.05.2025) in der Hasenbergstraße beim Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Ein 39 Jahre alter Radfahrer fuhr mit seinem Rennrad gegen 17.55 Uhr in der Ludwigstraße Richtung Innenstadt und bog dann nach links in die Hasenbergstraße ab. Auf Höhe der Hausnummer 54 stieß er mit der 78 Jahre alten Frau zusammen, die dort im ...

