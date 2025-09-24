Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Ermittlungen nach Einsatz im Schulzentrum Goldene Aue abgeschlossen

Goslar (ots)

Nach einem Bomben-/Amokalarm am vergangenen Donnerstag im Schulzentrum Goldene Aue sind die Ermittlungen der Polizei Goslar zu diesem Fall nun abgeschlossen.

Ursächlich für den ausgelösten Alarm und den darauffolgenden mehrstündigen Polizeieinsatz, der die Evakuierung des gesamten Schulzentrums mit etwa 1200 Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften nach sich zog, war ein innerhalb der Schule versendetes Foto mit einem Text, dass um 12.43 Uhr eine Bombe explodieren würde. Die polizeilichen Durchsuchungen im Anschluss an die Evakuierung des Schulzentrums führten weder zum Auffinden eines Sprengsatzes noch anderer gefährlicher Gegenstände.

Bereits bei den ersten polizeilichen Ermittlungen noch während des Einsatzes, ergaben sich Zweifel an der Echtheit der Drohung. Zudem konkretisierte sich der Verdacht, dass besagtes Foto aus der Schülerschaft versendet worden war. Bei den in den Folgetagen geführten Gesprächen mit den Beteiligten sowie deren Erziehungsberechtigten war der Absender der Nachricht schließlich geständig und räumte ein, dass es sich um einen aus dem Ruder gelaufenen Schülerstreich gehandelt hat. Ein politisch oder religiös motiviertes Motiv kann mit Sicherheit ausgeschlossen werden.

Das eingeleitete Strafverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten wird an die Staatsanwaltschaft Braunschweig abgegeben.

