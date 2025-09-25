Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 25.09.2025

Goslar (ots)

Am 24.09.2025, gegen 15:45 Uhr, kommt es auf der Bundesstraße 242 zwischen Dammhaus und Stieglitzecke zu einem Verkehrsunfall. Dabei gerät der Unfallverursacher (Wohnmobil) aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit dem entgegenkommenden Bus. Ein Frontalzusammenstoß kann nur verhindert werden, weil der Busfahrer noch rechtzeitig ausweichen kann. Eine Insassin des Wohnmobils wird leicht verletzt. Die Bundesstraße ist während der Bergungsmaßnahmen voll gesperrt.

i. A. Bergsen, POK

