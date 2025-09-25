PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Betrüger gibt sich als Pflegedienstmitarbeiter aus - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nachdem sich am Donnerstagmittag (18.09., 12:00 Uhr) ein Unbekannter durch eine Betrugsmasche Zutritt zu einem Haus am Gronewagskamp verschafft hat, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge gab sich der Gesuchte gegenüber der 91-jährigen Bewohnerin als Mitarbeiter eines Pflegedienstes aus. Durch einen Vorwand verschaffte er sich Zutritt in das Haus der Seniorin. Dort schaute er sich im gesamten Haus um. Nach Angaben der Seniorin soll der Mann 30 bis 40 Jahre alt und mittelgroß gewesen sein. Zur Tatzeit soll er ein beige-braunes Polohemd mit einem Logo getragen haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten machen können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Die Polizei warnt außerdem: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Weitere Präventionshinweise der Polizei Münster gibt es im Internet: https://muenster.polizei.nrw/artikel/gefahren-an-der-haustuer

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren