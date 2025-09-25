Polizei Münster

POL-MS: Betrüger gibt sich als Pflegedienstmitarbeiter aus - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nachdem sich am Donnerstagmittag (18.09., 12:00 Uhr) ein Unbekannter durch eine Betrugsmasche Zutritt zu einem Haus am Gronewagskamp verschafft hat, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge gab sich der Gesuchte gegenüber der 91-jährigen Bewohnerin als Mitarbeiter eines Pflegedienstes aus. Durch einen Vorwand verschaffte er sich Zutritt in das Haus der Seniorin. Dort schaute er sich im gesamten Haus um. Nach Angaben der Seniorin soll der Mann 30 bis 40 Jahre alt und mittelgroß gewesen sein. Zur Tatzeit soll er ein beige-braunes Polohemd mit einem Logo getragen haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten machen können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Die Polizei warnt außerdem: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Weitere Präventionshinweise der Polizei Münster gibt es im Internet: https://muenster.polizei.nrw/artikel/gefahren-an-der-haustuer

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell