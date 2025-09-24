PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Festnahme nach räuberischem Diebstahl - 22-Jähriger in Haft

Münster (ots)

Am Dienstagmittag (23.09., 17:22 Uhr) haben Polizeibeamte einen 22-Jährigen nach einem räuberischen Diebstahl festgenommen.

Eine Mitarbeiterin eines Supermarktes an der Hogenbergstraße beobachtete, wie der 22-Jährige Ware einsteckte und den Laden verließ, ohne diese zu bezahlen. Sie informierte den Inhaber des Marktes, der den Täter beim Verlassen des Ladens ansprach. Der Dieb attackierte diesen daraufhin mit Pfefferspray. Mithilfe eines Zeugen hielt der Marktinhaber den Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die Einsatzkräfte nahmen den Mann vor Ort fest. Bei der Durchsuchung fanden sie diverses Diebesgut aus dem Supermarkt sowie ein Mobiltelefon, das als gestohlen gemeldet war. Dieses wurde im Anschluss an die rechtmäßige Besitzerin zurückgegeben. Alle Personen blieben unverletzt.

Ein Richter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 22-Jährigen mit tunesischer Staatsangehörigkeit.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren