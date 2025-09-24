Polizei Münster

POL-MS: Festnahme nach räuberischem Diebstahl - 22-Jähriger in Haft

Münster (ots)

Am Dienstagmittag (23.09., 17:22 Uhr) haben Polizeibeamte einen 22-Jährigen nach einem räuberischen Diebstahl festgenommen.

Eine Mitarbeiterin eines Supermarktes an der Hogenbergstraße beobachtete, wie der 22-Jährige Ware einsteckte und den Laden verließ, ohne diese zu bezahlen. Sie informierte den Inhaber des Marktes, der den Täter beim Verlassen des Ladens ansprach. Der Dieb attackierte diesen daraufhin mit Pfefferspray. Mithilfe eines Zeugen hielt der Marktinhaber den Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die Einsatzkräfte nahmen den Mann vor Ort fest. Bei der Durchsuchung fanden sie diverses Diebesgut aus dem Supermarkt sowie ein Mobiltelefon, das als gestohlen gemeldet war. Dieses wurde im Anschluss an die rechtmäßige Besitzerin zurückgegeben. Alle Personen blieben unverletzt.

Ein Richter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 22-Jährigen mit tunesischer Staatsangehörigkeit.

