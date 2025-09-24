Polizei Münster

POL-MS: Unbekannter E-Scooter-Fahrer kollidiert mit 13-jährigem Radfahrer - Polizei bittet um Hinweise

Münster (ots)

Am Montagabend (22.09., 19:56 Uhr) hat ein unbekannter Jugendlicher auf einem E-Scooter an der Straße Hohe Geest einen 13-jährigen Radfahrer angefahren. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 13-jährige Münsteraner gemeinsam mit zwei Freunden auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg an der Straße Hohe Geest stadteinwärts unterwegs. Der Unbekannte auf dem E-Scooter fuhr entgegen der Fahrtrichtung auf sie zu. Der 13-Jährige gab an, von dem Licht des E-Scooters geblendet worden zu sein. Der Lenker des E-Scooters touchierte die Hand des Jungen. Der 13-Jährige stürzte und trug leichte Verletzungen davon.

Der unbekannte E-Scooter-Fahrer hielt zunächst kurz an, entfernte sich dann aber in Richtung Hülsebrockstraße vom Unfallort. Er soll ungefähr 14 bis 16 Jahre alt sein und kurze, helle Haare haben. Zum Unfallzeitpunkt trug er eine Jogginghose. Bei dem E-Scooter handelt es sich mutmaßlich nicht um einen Leihroller.

Hinweise zu dem Unfall oder dem unbekannten E-Scooter-Fahrer nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0251) 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell