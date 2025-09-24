PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Unbekannter E-Scooter-Fahrer kollidiert mit 13-jährigem Radfahrer - Polizei bittet um Hinweise

Münster (ots)

Am Montagabend (22.09., 19:56 Uhr) hat ein unbekannter Jugendlicher auf einem E-Scooter an der Straße Hohe Geest einen 13-jährigen Radfahrer angefahren. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 13-jährige Münsteraner gemeinsam mit zwei Freunden auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg an der Straße Hohe Geest stadteinwärts unterwegs. Der Unbekannte auf dem E-Scooter fuhr entgegen der Fahrtrichtung auf sie zu. Der 13-Jährige gab an, von dem Licht des E-Scooters geblendet worden zu sein. Der Lenker des E-Scooters touchierte die Hand des Jungen. Der 13-Jährige stürzte und trug leichte Verletzungen davon.

Der unbekannte E-Scooter-Fahrer hielt zunächst kurz an, entfernte sich dann aber in Richtung Hülsebrockstraße vom Unfallort. Er soll ungefähr 14 bis 16 Jahre alt sein und kurze, helle Haare haben. Zum Unfallzeitpunkt trug er eine Jogginghose. Bei dem E-Scooter handelt es sich mutmaßlich nicht um einen Leihroller.

Hinweise zu dem Unfall oder dem unbekannten E-Scooter-Fahrer nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0251) 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 09:07

    POL-MS: Einbruch in Doppelhaushälfte am Sporckweg - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Am Dienstag (23.09.) sind unbekannte Täter zwischen 16:45 Uhr und 20:10 Uhr in eine Doppelhaushälfte am Sporckweg, nahe des Borsigwegs, eingebrochen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen öffneten die unbekannten Täter gewaltsam die Haustür und durchsuchten das Schlafzimmer nach Wertgegenständen. Sie entwendeten ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 10:56

    POL-MS: Einbruch in Schule in der Aaseestadt - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit von Freitagnachmittag (19.09.,16:30 Uhr) bis Montagmorgen (22.09., 06:10 Uhr) in eine Schule an der Bonhoefferstraße eingebrochen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen. Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zugang in die Schule. Aus einem Büro entwendeten sie Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt. Die Polizei bittet mögliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren