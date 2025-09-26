PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Versammlungsrechtliche Aktion in Seesen am 26.09.2025

Goslar (ots)

Am Freitagnachmittag veranstaltete die Partei "Alternative für Deutschland" einen angemeldeten "Bürgerdialog" im Jacobsonhaus der Stadt Seesen. Die Veranstaltung im geschlossenen Raum wurde von etwa 80 Personen besucht. In diesem Zusammenhang kam es zu einer angemeldeten Gegenversammlung unter dem Motto "Seesen gegen Rechtsextremismus, gegen den "Bürgerdialog" der AfD im Jacobsonhaus" auf dem angrenzenden Jacobsonplatz. Diese Versammlung wurde von ca. 450 Teilnehmenden besucht. Hier kam es zu unterschiedlichen Redebeiträgen und Musikdarbietungen. Aus polizeilicher Sicht konnte ein weitestgehend störungsfreier Verlauf sowohl bei der Veranstaltung im Jacobsonhaus, als auch bei der Versammlung auf dem Jacobsonplatz festgestellt werden. Bei der Einsatzdurchführung wurde die Polizei Seesen von der Zentralen Polizeidirektion (Bereitschaftspolizei Hannover) sowie der Polizeiinspektion Goslar unterstützt.

i.A. Weidenfeller, POK

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar

