Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort:

Am Montag, den 29.09.2025, meldete sich die Bewohnerin eines Hauses aus dem Kattenbogen im Neubaugebiet von Westerode, um eine Anzeige zu erstatten. Sie hatte das Grundstück gegen 07.30 Uhr verlassen und bei ihrer Rückkehr gegen 11.00 Uhr einen Schaden an der Hauswand auf Höhe der Grundstückeinfahrt festgestellt. Ein vor dem Haus stehender Tisch wurde vermutlich beim Rangieren mit einem Kraftfahrzeug gegen die Wand des Hauses gedrückt und ebenfalls beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher unterließ es jedoch sich um den Schaden zu kümmern und entfernte sich stattdessen mit seinem Fahrzeug. Der entstandene Schaden wird bislang auf etwa 1100,-Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell