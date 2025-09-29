PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Harzburg vom 29.09.2025

Goslar (ots)

Diebstahl von zwei E-Scootern

Im Zeitraum von Sonntag, dem 28.09.2025, 11:20 Uhr, bis Montag, dem 29.09.2025, 00:15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter zwei E-Scooter, die mit einem Fahrradschloss an einem Fahrradständer auf dem Bahnhofsvorplatz in Bad Harzburg gesichert abgestellt waren.

Die Polizei Bad Harzburg bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, sich unter der unten angegebenen Telefonnummer zu melden.

i.A. Steinhäuser, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Bad Harzburg
Telefon: 05322 / 5548 - 0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

  • 29.09.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 29.09.2025

    Goslar (ots) - Verkehrsunfallflucht in der Gänsepforte Am Sonntag, den 28.09.2025, teilte gegen 14:45 Uhr, eine 22-jährige Northeimerin mit, dass im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer ihren schwarzen Audi A4, vermutlich beim Wenden, an der linksseitigen Frontstoßstange beschädigt haben müsse. Anstelle seiner Pflicht als Unfallbeteiligter nachzukommen entfernte sich der Verursacher ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 12:24

    POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar für die Zeit von Freitag, 26.09.2025, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 28.09.2025, 12:00 Uhr, für den Bereich Goslar, Langelsheim und Liebenburg

    Goslar (ots) - Landkreis Goslar, L 510, Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Motorradfahrerin Am Sonntag, 28.09.2025, gegen 11:15 Uhr, befährt eine Motorradfahrerin die L510 von Weddingen in Richtung Groß Döhren. Aus bisher unbekannten Gründen kommt die 61-jährige mit ihrem Motorrad in einer Linkskurve ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 12:00

    POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 28.09.2025

    Goslar (ots) - Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin Am Samstag, den 27.09.2025, gegen 09:45 Uhr, befuhr eine 24-jährige Seesener Radfahrerin den linksseitigen Gehweg der Bahnhofstraße, in Seesen, aus Richtung Bismarckstraße kommend. Ein zeitgleich 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Thüringen kam aus dem linksseitigen Parkhaus "Marktkauf", um im Begriff zu sein in die Bahnhofstraße einzufahren. Dabei übersah er jedoch ...

    mehr
