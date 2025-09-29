POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Harzburg vom 29.09.2025
Goslar (ots)
Diebstahl von zwei E-Scootern
Im Zeitraum von Sonntag, dem 28.09.2025, 11:20 Uhr, bis Montag, dem 29.09.2025, 00:15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter zwei E-Scooter, die mit einem Fahrradschloss an einem Fahrradständer auf dem Bahnhofsvorplatz in Bad Harzburg gesichert abgestellt waren.
Die Polizei Bad Harzburg bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, sich unter der unten angegebenen Telefonnummer zu melden.
i.A. Steinhäuser, POK
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Bad Harzburg
Telefon: 05322 / 5548 - 0
