Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch ins Gemeindehaus

Benshausen (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Donnerstagmorgen bis Montagmorgen gewaltsam Zutritt zum Gemeindehaus in der Benshäuser Straße in Benshausen. Im Inneren öffneten die Unbekannten teilweise mit Gewalt mehrere Türen und verursachten einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Die Polizei sicherte Spuren und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich gesehen oder verdächtige Geräusche wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0259970/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

