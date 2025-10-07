Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zigarettenautomat angegriffen

Schmalkalden (ots)

Ein bislang unbekannter Mann versuchte am Dienstag (07.04.2025) gegen 02:40 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Teichstraße in Schmalkalden mittels Pyrotechnik zu öffnen. Eine Zeugin sah schwarzen Rauch aus dem Automaten austreten - an den Inhalt gelangte der Unbekannte nicht. Die schwarz gekleidete, etwa 180 cm große männliche Person flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Waldhausstraße. Durch den pyrotechnischen Gegenstand wurde der Zigarettenautomat leicht von außen beschädigt. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0260592/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

