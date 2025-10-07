LPI-SHL: Einbruchsversuch
Römhild (ots)
Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Sonntagabend, 22:00 Uhr, bis Montagmorgen, 06:30 Uhr, gewaltsam in den Gewölbekeller eines Mehrfamilienhauses in der Griebelstraße in Römhild einzudringen. Der Versuch scheiterte. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0260153/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell