Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruchsversuch

Römhild (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Sonntagabend, 22:00 Uhr, bis Montagmorgen, 06:30 Uhr, gewaltsam in den Gewölbekeller eines Mehrfamilienhauses in der Griebelstraße in Römhild einzudringen. Der Versuch scheiterte. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0260153/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

  • 07.10.2025 – 11:05

    LPI-SHL: Geklautes Parfüm angeboten

    Suhl (ots) - Ein 23-Jähriger betrat Montagnachmittag einen Friseursalon in Suhl und bot den Anwesenden zwei Parfüms zum Verkauf an. Auf Nachfrage woher er das Parfüm hat, gab er an, Geld zu benötigen und es in einem Drogeriemarkt geklaut zu haben. Ein zufällig anwesender Polizeibeamter im dienstfrei, verständigte daraufhin die Polizisten des Inspektionsdienstes Suhl. Diese nahmen eine Diebstahlsanzeige auf und ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 11:03

    LPI-SHL: Garteneinbruch

    Suhl (ots) - In der Zeit vom 30.09.2025 bis Montagvormittag gelangten unbekannte Täter gewaltsam auf ein umzäuntes Gartengrundstück in der Kirchstraße in Goldlauter-Heidersbach. Mit Gewalt verschafften sie sich Zutritt zu einer Gartenhütte und einem Schuppen. Das Innere wurde durchwühlt - ob etwas fehlt, wird derzeit noch ermittelt. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 12:21

    LPI-SHL: Diebstahl aus dem Auto

    Suhl (ots) - Unbekannte Täter entwendeten am Sonntag zwischen 10:30 Uhr und 16:30 Uhr etwas Münzgeld sowie ein Mobiltelefon der Marke "Apple" aus einem weißen Skoda, der zu dieser Zeit in einem Parkhaus in der Friedrich-König-Straße in Suhl abgestellt war. Das Handy hat einen Wert von etwa 200 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Mobiltelefons nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des ...

    mehr
