LPI-SHL: Geklautes Parfüm angeboten
Suhl (ots)
Ein 23-Jähriger betrat Montagnachmittag einen Friseursalon in Suhl und bot den Anwesenden zwei Parfüms zum Verkauf an. Auf Nachfrage woher er das Parfüm hat, gab er an, Geld zu benötigen und es in einem Drogeriemarkt geklaut zu haben. Ein zufällig anwesender Polizeibeamter im dienstfrei, verständigte daraufhin die Polizisten des Inspektionsdienstes Suhl. Diese nahmen eine Diebstahlsanzeige auf und stellten die beiden Parfümflaschen im Gesamtwert von über 300 Euro sicher.
