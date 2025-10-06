PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SHL: Diebstahl aus dem Auto

Suhl (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am Sonntag zwischen 10:30 Uhr und 16:30 Uhr etwas Münzgeld sowie ein Mobiltelefon der Marke "Apple" aus einem weißen Skoda, der zu dieser Zeit in einem Parkhaus in der Friedrich-König-Straße in Suhl abgestellt war. Das Handy hat einen Wert von etwa 200 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Mobiltelefons nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0259270/2025 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

