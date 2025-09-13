POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt
Warendorf (ots)
Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw wurde am Freitag (12.09.2025, 10.15 Uhr) ein 82-jähriger Radfahrer in Rinkerode schwer verletzt.
Der Drensteinfurter fuhr auf dem Radweg parallel zur B 54 in Richtung B 58. Zeitgleich fuhr eine 33-jährige Drensteinfurterin mit ihrem Pkw auf der Straße Alte Dorfstraße und wollte nach rechts auf die B 54 abbiegen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision und der Radfahrer stürzte.
Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Drensteinfurter zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell