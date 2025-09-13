Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw wurde am Freitag (12.09.2025, 10.15 Uhr) ein 82-jähriger Radfahrer in Rinkerode schwer verletzt.

Der Drensteinfurter fuhr auf dem Radweg parallel zur B 54 in Richtung B 58. Zeitgleich fuhr eine 33-jährige Drensteinfurterin mit ihrem Pkw auf der Straße Alte Dorfstraße und wollte nach rechts auf die B 54 abbiegen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision und der Radfahrer stürzte.

Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Drensteinfurter zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

