Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag (11.09.2025, 18.00 Uhr) und Freitag (12.09.2025, 10.00 Uhr) in ein Einfamilienhaus in Albersloh eingebrochen.

Die unbekannten Täter gelangten in das Gebäude in der Bauerschaft Sunger und stahlen dort Besteck, Küchengeräte und Bargeld.

Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell