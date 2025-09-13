PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag (11.09.2025, 18.00 Uhr) und Freitag (12.09.2025, 10.00 Uhr) in ein Einfamilienhaus in Albersloh eingebrochen.

Die unbekannten Täter gelangten in das Gebäude in der Bauerschaft Sunger und stahlen dort Besteck, Küchengeräte und Bargeld.

Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
