LPI-SHL: Berauscht und ohne Versicherung

Suhl (ots)

Am frühen Sonntagnachmittag kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes Suhl einen 42-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Würzburger Straße in Suhl. Das Fahrzeug war nicht versichert und ein mit dem Fahrzeugführer durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Es folgten eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt. Den 42-Jährigen erwartet jetzt eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

