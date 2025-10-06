LPI-SHL: Berauscht und ohne Versicherung

Brotterode (ots) - Montagmorgen (06.10.2025) verlor ein Autofahrer auf der Straße zwischen Brotterode und dem Inselsberg die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es kippte um und blieb auf der Seite liegen. Die Beifahrerin des Mannes verletzte sich leicht, jedoch kamen alle insgesamt vier Insassen des Mercedes zur Kontrolle ins Krankenhaus. Der Abschleppdienst kümmerte sich mit einem Kran um die Bergung des Unfallfahrzeuges. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. Es entstand ...

