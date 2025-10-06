LPI-SHL: Berauscht und ohne Versicherung
Suhl (ots)
Am frühen Sonntagnachmittag kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes Suhl einen 42-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Würzburger Straße in Suhl. Das Fahrzeug war nicht versichert und ein mit dem Fahrzeugführer durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Es folgten eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt. Den 42-Jährigen erwartet jetzt eine Anzeige.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell