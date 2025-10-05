Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung an einem PKW

Suhl (ots)

In der Zeit vom 03.10.2025, 17:00 Uhr bis zum 04.10.2025, 18:00 Uhr stachen unbekannte Täter Dachpappenägel in die Forderreifen eines grauen VW SUV, welcher auf dem Parkplatz in der Kleinen Beerbergstraße Nr. 3 stand. Da keine weiteren Nägel auf dem Parkplatz festzustellen waren, ist davon auszugehen, dass die Nägel absichtlich in die Reifen gestochen wurden. Der selbe PKW wurde vor kurzem schon einmal beschädigt. Bei dieser Handlung wurde ein Gegenstand auf das Dach des VW geworfen. Sollten Sie im Zusammenhang mit dem oben genannten Sachverhalt Angaben machen können, melden Sie sich bitte unter der unten aufgeführten Telefonnummer oder E-Mail Adresse.

