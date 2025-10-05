PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Führerschein beschlagnahmt

Straufhain (ots)

Am Samstag den 04.10.2025, kurz vor Mitternacht, wurde ein 45-jähriger Fahrer eines Renaults in der Ortslage Sophiental einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter Einfluss von Alkohol steht. Die Überprüfung ergab einen Atemalkoholwert von 1,13 Promille. Im Anschluss wurde im Klinikum Hildburghausen eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein des Fahrers beschlagnahnmt und der Fahrzeugschlüssel zur Gefahrenabwehr sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

