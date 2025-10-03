LPI-SHL: Berauscht unterwegs
Meiningen (ots)
Am Donnerstag um 08.35 Uhr wurde der 32jährige Fahrer eines Pkw VW in Meiningen einer Kontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.
