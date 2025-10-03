LPI-SHL: Berauscht unterwegs

Schmalkalden (ots) - Am Morgen des 03.10.2025 gegen 03.45 Uhr kam es in Schmalkalden, Haargasse fast zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen. Hierbei kam ein Pkw Opel auf die Gegenfahrbahn. Der Fahrer des entgegenkommenden Pkw konnte im letzten Moment ausweichen, folgte jedoch dem Pkw und stellte den Fahrer wenig später zur Rede. Dieser gab an, Alkohol konsumiert zu haben, was seine Fahrweise erklären könnte. Aus ...

