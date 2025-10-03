LPI-SHL: Baumarkt ausgeräumt, Zeugen gesucht
Schmalkalden (ots)
Im Zeitraum vom 01.10.25 bis 02.10.25 suchten Unbekannte einen Baumarkt in Schmalkalden, Am Bad auf. Durch Mitarbeiter wurde im Umfeld des Marktes zum Abtransport bereitgelegtes Diebesgut festgestellt und wieder in den Markt verbracht. Zu den genauen Umständen des Diebstahls dauern die Ermittlungen derzeit noch an. Zeugen, welche Beobachtungen im besagten Zeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich bei der POlizei in Meiningen zu melden.
