Polizeipräsidium Heilbronn
Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Schwerer Unfall am Stauende - 1 PKW-Fahrer stirbt

A 6 bei Bad Rappenau (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr kam es auf der A 6 zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Steinsfurt und Bad Rappenau in Fahrtrichtung Heilbronn zu einem folgeschweren Verkehrsunfall mit drei Sattelzügen und einem PKW. Ein rumänischer Fahrer fuhr am Stauende in einen zweiten Sattelzug und schob diesen auf einen PKW Dacia, der in den davorstehenden Sattelzug hineingedrückt wurde. Der Fahrer des Dacia starb bei dem Unfall. Der Verursacher musste aus dem Führerhaus durch die Feuerwehr herausgeschnitten werden. Mit dem Ableben ist zu rechnen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Die beiden anderen Fahrer wurden leicht verletzt. Die Richtungsfahrbahn Mannheim - Nürnberg ist gesperrt. In der Gegenrichtung kommt es aufgrund der Einsatzmaßnahmen ebenfalls zu Behinderungen. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Sinsheim-Steinsfurt abgeleitet. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf mindestens 200.000 - 300.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: 07131 104-3333
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
