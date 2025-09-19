Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Unfälle mit Verletzten

Stadt- und Landkreis Heilbronn (ots)

Heilbronn: E-Scooter-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

In Heilbronn-Böckingen kam es am Freitagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 7:35 Uhr war ein 66-jähriger Audi-Fahrer auf der Bundesstraße 293 unterwegs, als er im Kreuzungsbereich zur Hünderstraße vermutlich trotz Rotlichts in die Kreuzung einfuhr. Dort stieß er mit einem 29-jährigen Mann auf einem E-Scooter zusammen, der in Richtung Innenstadt unterwegs war. Der E-Scooter-Fahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Langenbrettach: Zwei Verletzte nach Unfall vor Kindergarten

Am Freitagmorgen kam es in Langenbrettach zu einem Unfall vor einem Kindergarten. Gegen 7:45 Uhr parkte eine 34-Jährige mit ihrem Ford Tourneo im Helmbundweg und wollte ihr Kind aus dem Fahrzeug holen. Eine 43-jährige VW-Fahrerin übersah das geparkte Fahrzeug vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne und fuhr frontal auf. Durch den Aufprall stürzte die Mutter mit ihrem Kind auf die Straße. Das Kind blieb unverletzt, die Mutter erlitt leichte Verletzungen. Auch die Unfallverursacherin zog sich leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

