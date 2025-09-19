PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Mann in Ausnahmezustand bedroht Passanten und verletzt Polizeibeamte

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Buchen: Mann in Ausnahmezustand bedroht Passanten und verletzt Polizeibeamte Die Buchener Polizei wurde am Donnerstagmorgen, um 10:20 Uhr zu Hilfe gerufen, weil ein Mann, ohne ersichtlichen Grund, mehrere Personen in der Buchener Innenstadt verbal und körperlich bedroht haben soll. Die Polizeibeamten konnten den Mann in der Marktstraße antreffen und kontrollieren. Ohne erkennbaren Anlass hat der 28-Jährige dann versucht nach den Beamten zu treten. Der Mann und konnte durch die Polizeibeamten nicht beruhigt werden. Als er nochmals auf die Polizisten losging, mussten diese von ihrem Pfefferspray Gebrauch machen. Danach rannte der Mann weg, konnte aber kurz darauf in der Vorstadtstraße festgenommen werden. Bei der Festnahme leistete er weiter Widerstand gegen die eingesetzten Beamten, welche hierbei leicht verletzt wurden. Aufgrund seines Zustands wurde der Mann fachärztlich untersucht und in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Das Verhalten des Mannes zieht Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, Beleidigung, Körperverletzung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte nach sich.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 13:17

    POL-HN: Hohenlohekreis: Unfallflucht

    Hohenlohekreis (ots) - Öhringen: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht Am Mittwoch zwischen 11:15 Uhr und 11:35 Uhr kam es in Öhringen auf einem Parkplatz in der Oberen Gartenstraße zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Fahrer beschädigte beim Einparken mit einem vermutlich weißen Fahrzeug einen VW Passat am linken Kotflügel und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 03:18

    POL-HN: Landkreis Heilbronn/Bad Rappenau: Pkw-Brand nach Unfall

    Heilbronn (ots) - Am Mittwoch, 17.09.2025, gegen 19.15 Uhr, geriet ein Pkw Kia nach einem Unfall in Brand. Nach ersten Erkenntnissen war der Pkw, von Treschklingen kommend in Richtung Fürfeld, allein beteiligt nach links von der Fahrbahn abgekommen. Im weiteren Verlauf kollidierte der Pkw mit dem dortigen Brückenbauwerk der BAB A6, überschug sich und geriet in Vollbrand. Für die alleine im Fahrzeug befindliche Person ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren