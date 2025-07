Polizei Bonn

POL-BN: Bad Honnef: Rassistische Beleidigungen und Körperverletzung - Polizei sucht Zeugen

Bad Honnef (ots)

Die Kriminalinspektion Polizeilicher Staatsschutz der Bonner Polizei hat nach einem Vorfall an der Endhaltestelle der Linie 66 in Bad Honnef am frühen Sonntagmorgen (06.07.2025) die Ermittlungen gegen fünf Männer (19, 22, 25, 30, 38) aufgenommen. Sie stehen im Verdacht, mehrere Personen in fremdenfeindlicher Motivation am Betreten einer Straßenbahn gehindert zu haben. Der 22-Jährige soll einen 18-Jährigen außerdem ins Gesicht geschlagen haben, nachdem es zu einem Gerangel mit weiteren Fahrgästen gekommen war.

Zur Tatzeit gegen 04:55 Uhr hatte ein Stadtbahnfahrer der Einsatzleitstelle eine Auseinandersetzung in der Bahn gemeldet und diese bis zum Eintreffen der Polizei gestoppt. Die Beamtinnen und Beamten nahmen vor Ort die Personalien der Tatverdächtigen und mehrerer Zeugen auf, die sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Bahnsteig aufhielten. Wie sich im Rahmen erster Ermittlungen herausstellte, sollen die fünf Männer zuvor bereits wegen rassistischen Äußerungen und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen bei einer Feier in der Nähe des Tatortes aufgefallen sein. Die Ermittler des Staatsschutzes bitten nun um weitere Hinweise zu dem beschriebenen Sachverhalt und suchen weitere Zeugen oder Geschädigte. Wer bei der Feier entsprechende Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zu dem Geschehen an der Endhaltestelle machen kann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an Poststelle.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlerinnen und Ermittler des Staatsschutzes zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell