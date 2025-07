Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Fahrradfahrer abgedrängt - Polizei bittet um Hinweise zu schwarzem SUV nach Verkehrsunfallflucht

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat nach einem Unfall am vergangenen Freitag (04.07.2025) im Bonner Zentrum die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise zu einem schwarzen SUV.

Zur Unfallzeit gegen 12:30 Uhr befuhr ein 52-jähriger Fahrradfahrer die Oxfordstraße aus Richtung Berliner Platz kommend in Fahrtrichtung Wilhelmstraße. Während des Abbiegevorgangs nach links in die Wilhelmstraße wurde er von einem schwarzen Geländewagen linksseitig überholt. Der Fahrer bzw. die Fahrerin des SUV (vermutlich ein BMW oder Mercedes-Benz) fuhr dabei so dicht an dem Fahrradfahrer vorbei, so dass dieser nach rechts ausweichen musste. Dabei geriet der 52-Jährige mit dem Vorderreifen in die Bahnschienen der Straßenbahn, kam zu Fall zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu.

Der Pkw beschleunigte und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten.

Unfallzeugen, die Hinweise zu dem beschriebenen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell