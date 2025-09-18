Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn/Bad Rappenau: Pkw-Brand nach Unfall

Heilbronn (ots)

Am Mittwoch, 17.09.2025, gegen 19.15 Uhr, geriet ein Pkw Kia nach einem Unfall in Brand. Nach ersten Erkenntnissen war der Pkw, von Treschklingen kommend in Richtung Fürfeld, allein beteiligt nach links von der Fahrbahn abgekommen. Im weiteren Verlauf kollidierte der Pkw mit dem dortigen Brückenbauwerk der BAB A6, überschug sich und geriet in Vollbrand. Für die alleine im Fahrzeug befindliche Person kam jede Hilfe zu spät. Weitere Einzelheiten zur Unfallursache und auch die Identität der tödlich verunglückten Person sind Gegenstand der Ermittlungen. Die Fahrbahn bleibt aufgrund Straßenschäden bis mindestens Donnerstag, 18.09.2025, gesperrt. Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit starken Kräften vor Ort.

