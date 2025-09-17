Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfall auf Autobahn

Hohenlohekreis (ots)

A6/Neuenstein: Unfall nach gesundheitlichen Problemen Am Dienstagmittag ereignete sich auf der Autobahn 6 bei Neuenstein ein Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Skoda Oktavia vermutlich aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigungen von der Fahrbahn abkam. Der 59-jährige Diabetiker verlor gegen 12:30 Uhr mutmaßlich aufgrund plötzlicher Sehstörungen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Schutzplanke. Anschließend setzte er seine Fahrt trotz eines platten Reifens unbeirrt fort. Kurze Zeit später konnte er durch die von Zeugen hinzugerufene Polizei gestoppt werden. Es wurde ein erheblicher Sachschaden an der Schutzplanke sowie am Fahrzeug des 59-Jährigen festgestellt. Der Mann wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell