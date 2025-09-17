PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfall auf Autobahn

Hohenlohekreis (ots)

A6/Neuenstein: Unfall nach gesundheitlichen Problemen Am Dienstagmittag ereignete sich auf der Autobahn 6 bei Neuenstein ein Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Skoda Oktavia vermutlich aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigungen von der Fahrbahn abkam. Der 59-jährige Diabetiker verlor gegen 12:30 Uhr mutmaßlich aufgrund plötzlicher Sehstörungen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Schutzplanke. Anschließend setzte er seine Fahrt trotz eines platten Reifens unbeirrt fort. Kurze Zeit später konnte er durch die von Zeugen hinzugerufene Polizei gestoppt werden. Es wurde ein erheblicher Sachschaden an der Schutzplanke sowie am Fahrzeug des 59-Jährigen festgestellt. Der Mann wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 12:54

    POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Zeugenaufruf nach Vorfall beim Feuerwehrumzug

    Main-Tauber-Kreis (ots) - Bad Mergentheim: Vorfall zwischen Feuerwehrfrau und Autofahrer- Zeugen gesucht Am vergangenen Sonntag, kurz vor 13 Uhr, soll es im Rahmen des Feuerwehrumzugs der Freiwilligen Feuerwehr Bad Mergentheim zu einem Vorfall zum Nachteil einer Feuerwehrfrau gekommen sein. Ort des Geschehnisses war mutmaßlich der Parkplatz zwischen den Straßen "Am ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 10:24

    POL-HN: Alkoholisierter Fahrradfahrer

    Neckar-Odenwald-Kreis (ots) - Am Dienstagabend, um 21:40 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen Fahrradfahrer, welcher auf dem Gehweg entlang der Neckarelzer Straße in Mosbach fuhr. Da der 42-jährige sehr stark nach Alkohol roch, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Ergebnis: 2,34 Promille. Daraufhin musste der 42-jährige die Polizeibeamten zur Blutentnahme begleiten. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren