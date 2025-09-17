Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Zeugenaufruf nach Vorfall beim Feuerwehrumzug

Main-Tauber-Kreis (ots)

Bad Mergentheim: Vorfall zwischen Feuerwehrfrau und Autofahrer- Zeugen gesucht

Am vergangenen Sonntag, kurz vor 13 Uhr, soll es im Rahmen des Feuerwehrumzugs der Freiwilligen Feuerwehr Bad Mergentheim zu einem Vorfall zum Nachteil einer Feuerwehrfrau gekommen sein. Ort des Geschehnisses war mutmaßlich der Parkplatz zwischen den Straßen "Am Eissee" und "Zwischen den Bächen" in Bad Mergentheim. Während des Umzugs, der von mehreren Feuerwehrautos mit eingeschaltetem Blaulicht begleitet wurde, soll ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Mercedes-Benz in Richtung eines Feuerwehrfahrzeugs gefahren sein. Trotz der gesperrten Straße versuchte der Mann offenbar sich seitlich an dem Fahrzeug vorbeizuzwängen. Die Fahrerin des Feuerwehrautos wies den Fahrer darauf hin, dass er sich aufgrund des Umzugs noch gedulden müsse. Nachdem die 20-jährige Feuerwehrfrau ihr Fahrzeug in vorderster Reihe geparkt hatte, begab sie sich zurück auf den Parkplatz, um ein weiteres Einsatzfahrzeug einzuweisen. Hierbei soll der Mercedes-Fahrer erneut versucht haben, an dem Feuerwehrfahrzeug vorbei zu fahren und näherte sich hierbei auch der 20-Jährigen. Die Feuerwehrfrau begab sich daraufhin zur Beifahrerseite des Mercedes, um den Mann anzusprechen. Sodann fuhr der Unbekannte wohl auf sie zu, touchierte sie und schob sie etwa einen Meter von sich weg. Die Feuerwehrfrau schlug mit der Hand auf die Motorhaube des Fahrzeugs, woraufhin der Mann seine Fahrt unbeirrt fortsetzte. Glücklicherweise wurde die Frau hierdurch nicht verletzt. Das Polizeirevier Bad Mergentheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Mercedes-Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 in Verbindung zu setzen.

