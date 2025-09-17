Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Fahrräder aus Kellerabteil gestohlen und Sachbeschädigung auf Abenteuerspielplatz

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Böckingen: Fahrräder aus Kellerraum gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten am Dienstag drei Fahrräder aus einem Kellerraum in Böckingen. Zwischen 6:30 Uhr und 20 Uhr gelangten der oder die Täter vermutlich durch das kurzfristig offenstehende Garagentor eines Mehrfamilienhauses im Fasanenweg in die Tiefgarage des Gebäudes. Anschließend wurde ein Kellerraum gewaltsam geöffnet und die drei Zweiräder gestohlen. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein Mountainbike "Focus", ein Rennrad "Canyon" und ein Mountainbike "Santa Cruz". Im Anschluss machten sich die Unbekannten am Schloss eines auf einem Stellplatz abgestellten E-Bikes zu schaffen, scheiterten aber. Der Wert des Diebesguts wird auf circa 17.500 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib der Fahrräder machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Lehrensteinsfeld: Basketballkorb mutwillig beschädigt - Wer hat etwas gesehen?

Zu Wochenbeginn beschädigten Unbekannte den Basketballkorb auf einem Abenteuerspielplatz in Lehrensteinsfeld. Zwischen Montag, 14 Uhr, und Dienstag, 7:40 Uhr, wurde der Metallpfosten, welcher den Korb und das Backboard trägt, abgeknickt. Die Art und Schwere der Beschädigung lassen darauf schließen, dass eine enorme Krafteinwirkung auf den Pfosten wirken musste. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell