Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Vergessener Topf löst Feuerwehreinsatz aus, Einbruch in Firma

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen - Lauda: Topf auf Herd vergessen - Feuerwehr rückt aus Am frühen Dienstagmorgen rückte die Feuerwehr in Lauda zu einem Brandalarm in der Bergstraße aus. Kurz nach 4 Uhr wurde das mutmaßliche Feuer gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass in der Küche ein Topf auf dem Herd vergessen worden war. Dieser fing Feuer, war aber beim Eintreffen der Feuerwehr bereits durch Bewohner gelöscht worden. Ein offenes Feuer konnte nicht festgestellt werden. Eine Bewohnerin zog sich beim Löschversuch leichte Brandverletzungen zu. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Eurobereich. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten nach Abschluss der Maßnahmen in ihre Wohnungen zurückkehren.

Tauberbischofsheim: Einbruch in Firmengebäude - Zeugen gesucht Unbekannte verschafften sich am frühen Sonntagmorgen unberechtigt Zutritt zum Gebäude einer Firma in Tauberbischofsheim. Zwischen 2 Uhr und 3 Uhr gelangten der oder die Täter gewaltsam ins Innere des Gebäudes in der Falk-Müller-Straße und entwendeten mehrere Elektroartikel von noch unbekanntem Wert. Wer hat im Tatzeitraum rund um die Falk-Müller-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen. Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

