Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn - Heilbronn: Mann nach Begehung mehrerer Straftaten in Untersuchungshaft

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Mann nach Begehung mehrerer Straftaten in Untersuchungshaft

In der Nacht auf Sonntag, 31. August 2025, kam es in Heilbronn zu einer Vielzahl gravierender Verkehrsverstöße durch einen 43-jährigen Mann, die schließlich in seiner Festnahme mündeten. Gegen Mitternacht meldeten Zeugen einen grauen Seat, der mit ausgeschaltetem Licht und entgegen der Fahrtrichtung durch den Saarlandkreisel fuhr. Dabei musste mitunter ein anderer Verkehrsteilnehmer ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. In der Folge fiel der Fahrer durch weitere riskante Fahrmanöver auf: Er missachtete eine rote Ampel, fuhr mehrfach entgegen der Fahrtrichtung in Kreisverkehre ein, beschleunigte stark und würgte sein Fahrzeug mehrfach ab. Zeitweise soll er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Auf Höhe der Salzstraße konnte der Pkw schließlich durch Polizeibeamte gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei der Überprüfung des 43-Jährigen ergaben sich mehrere strafrechtlich relevante Erkenntnisse. Es bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, was durch einen Drogenvortest bestätigt wurde. Der Mann führte zudem verschiedene Medikamente und Betäubungsmittel mit sich, die beschlagnahmt wurden. Ermittlungen ergaben darüber hinaus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiter gibt es Hinweise darauf, dass der von ihm genutzte Seat entwendet wurde. Im Zuge der weiteren Maßnahmen sollte eine Blutentnahme durchgeführt werden. Bei der Verbringung zum Streifenwagen leistete der Beschuldigte jedoch Widerstand. Erst unter erheblichem Kraftaufwand gelang es den Beamten, den Mann zu fixieren. Zwei Polizeibeamte erlitten hierbei leichte Verletzungen. Während der Maßnahmen beleidigte und bedrohte der 43-Jährige die eingesetzten Beamten. Nach Durchführung der Blutentnahme wurde er vorläufig festgenommen. Er wurde am Montag, den 01. September einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Der von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragte Haftbefehl wurde durch den Ermittlungsrichter erlassen und in Vollzug gesetzt. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Der 43-jährige Portugiese muss sich nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Beleidigung und fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell