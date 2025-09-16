Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Einbruch in Firma, Zwei Verletzte bei Unfall, polizeiliches Resümee Schützenmarkt Buchen

Heilbronn (ots)

Osterburken: Zeugen nach Einbruch in Firmengebäude gesucht Unbekannte verschafften sich am frühen Montagmorgen unberechtigt Zutritt zu einem Firmengebäude in Osterburken. Zwischen 1:30 Uhr und 2:30 Uhr gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Bürofensters ins Innere des Gebäudes in der Straße "Industriepark". Anschließend wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht, Schränke sowie Schubladen geöffnet und Bargeld entwendet. Außerdem stahlen der oder die Diebe mehrere Baumaschinen und Werkzeuge. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06291 648770 an den Polizeiposten Adelsheim.

Osterburken: Unfall mit mehreren Verletzten Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagmorgen bei Osterburken. Gegen 7:45 Uhr war ein 20-Jähriger mit seinem Fiat auf der Landesstraße 582 von Osterburken in Richtung Bofsheim unterwegs, als sein Fahrzeug in einer Rechtskurve aus bisher unbekannten Gründen ins Schleudern geriet und mit dem entgegenkommenden VW einer 22-Jährigen kollidierte. Beide Pkw-Lenker wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. Ihre Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die L 582 war im Rahmen der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten bis circa 10:50 Uhr voll gesperrt.

Buchen: Polizei zufrieden mit Einsatzverlauf rund um Schützenmarkt Von Samstag, 06.09.2025, bis Sonntag, 14.09.2025, fand in Buchen der 196. Buchener Schützenmarkt statt. Die Veranstaltung war insgesamt gut besucht. Einige Vorfälle, wie Beleidigungen, eine Verkehrsunfallflucht oder eine Trunkenheitsfahrt konnten durch die Einsatzkräfte der Polizei Buchen schnell geklärt werden. Außerdem ahndeten die Beamtinnen und Beamten einige Verkehrsordnungswidrigkeiten, welche vor allem Falschparker im Umfeld des Schützenmarktes betrafen. In der Gesamtschau zeigt sich die Polizei Buchen mit dem Einsatzverlauf rund um den Schützenmarkt sehr zufrieden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell