Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Mehrere Kompletträder gestohlen, Hoher Sachschaden bei Brand in Sonnenstudio

Heilbronn (ots)

Pfedelbach: Brand in Sonnenstudio - Hoher Sachschaden Sachschaden im mittleren sechsstelligen Eurobereich ist das Resultat eines Brandes am Dienstagmorgen in Pfedelbach. Gegen 9:40 Uhr wurde das Feuer in dem Gewerbegebäude in der Brunnenfeldstraße gemeldet. Ein Großaufgebot der Feuerwehr kämpfte mehrere Stunden gegen die Flammen und konnte diese gegen 12:20 Uhr löschen. Aufgrund der enormen Rauchentwicklung war der Verkehr rund um das Brandobjekt zeitweise stark beeinträchtigt, weshalb durch die Polizei verkehrsregelnde Maßnahmen getroffen werden mussten. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Bestandteil der nun folgenden Ermittlungen.

Öhringen: Mehrere Kompletträder gestohlen - Zeugen gesucht Unbekannte entwendeten am Wochenende mehrere Kompletträder von abgestellten Fahrzeugen eines Öhringer Autohauses. Zwischen Samstagnachmittag, 13 Uhr, und Montagmorgen, 7:30 Uhr, begaben sich die Täter auf einen Schotterparkplatz, welcher sich nördlich des in der Rudolf-Diesel-Straße gelegenen Firmengeländes befindet und montierten alle vier Räder von drei dort abgestellten Autos ab. Die beiden VW und ein Skoda ließen die Diebe aufgebockt auf Pflastersteinen zurück. Vermutlich wurde das Diebesgut mit einem Fahrzeug über die Westallee abtransportiert. Der Wert des Diebesguts liegt im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Über die Höhe des an den betroffenen Fahrzeugen entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum rund um das Autohaus und vor allem auf Höhe des Schotterplatzes im rechten Grünstreifen in Richtung Autobahn verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Insbesondere in diesem Bereich geparkte Fahrzeuge sind von Interesse für die Ermittlungen. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07941 9300 an das Polizeirevier Öhringen.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell