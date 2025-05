Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Neunkirchen (ots)

Am heutigen Nachmittag, gegen 18:15 Uhr, kam es im Bereich der Bushaltestelle Oberer Markt, im Bereich vom Rathaus in Neunkirchen, zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 38-jährigen Mannes aus Neunkirchen. Ein bislang unbekannter männlicher Täter schlug mehrfach auf den Geschädigten ein, wodurch dieser eine Platzwunde im Gesicht erlitt. Im Anschluss entfernte sich der Täter mit seiner Begleitung in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde mittels Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Zeugen, welche Angaben zur Tat und dem Täter machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Neunkirchen, Tele. 06821/2030, zu melden.

