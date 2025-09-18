PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfallflucht

Hohenlohekreis (ots)

Öhringen: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht Am Mittwoch zwischen 11:15 Uhr und 11:35 Uhr kam es in Öhringen auf einem Parkplatz in der Oberen Gartenstraße zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Fahrer beschädigte beim Einparken mit einem vermutlich weißen Fahrzeug einen VW Passat am linken Kotflügel und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

