POL-HN: Polizistin beleidigt und Widerstand geleistet, Motorradfahrer verursacht Unfall und flüchtet und Parkbank in Brand

Heilbronn: Betrunkener E-Scooter-Fahrer beleidigt Polizistin und leistet Widerstand

Am Donnerstagabend kam es in Heilbronn zu einem Einsatz wegen eines betrunkenen E-Scooter-Fahrers. In der Unteren Neckarstraße überholte der 24-Jährige gegen 18:40 Uhr eine Personengruppe und gefährdete dabei eine Radfahrerin, die stark abbremsen musste. An der Kreuzung zur Kaiserstraße beleidigte er die Frau zudem. Wie sich später herausstellte, handelte es sich bei ihr um eine Polizeibeamtin außer Dienst, die gemeinsam mit einem Kollegen unterwegs war. Die beiden versetzten sich in den Dienst, verfolgten den Mann und hielten ihn in der Kramstraße an. Dort stellten sie starken Alkoholgeruch fest und verständigten das Polizeirevier. Beim Eintreffen der Streifen versuchte der Mann zu flüchten und leistete Widerstand gegen das Anlegen der Handschließen sowie beim Transport zum Streifenwagen. Auch während der Blutentnahme im Krankenhaus kam es zu weiteren Beleidigungen. Verletzt wurde niemand. Der Mann muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Lauffen am Neckar: Motorradfahrer verursacht Unfall und flüchtet

In Lauffen kam es am Donnerstagnachmittag zu einer Unfallflucht. Ein Autofahrer wartete gegen 15:50 Uhr an der Bundesstraße 27 am Ortseingang verkehrsbedingt an einer roten Ampel, während ein entgegenkommender Lastwagen die Fahrbahn erheblich einengte. Trotz der beengten Situation überholte ein Motorradfahrer den Pkw über die Linksabbiegerspur und streifte ihn an dessen linker Seite. Anschließend fuhr der Motorradfahrer in Richtung Hohe Straße davon, ohne sich um den Schaden von rund 600 Euro zu kümmern. Der Mann trug schwarze Kleidung, einen schwarzen Helm und fuhr ein schwarzes Motorrad. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Weinsberg: Parkbank in Brand gesetzt

Am Donnerstagabend, gegen 22 Uhr, wurde in Weinsberg eine brennende Parkbank entdeckt. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass im Parkbereich unterhalb der Falkenstraße eine Bank samt Abfalltüte und Kleidungsstücken in Brand geraten war. Die Feuerwehr löschte das Feuer, an der Bank entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

