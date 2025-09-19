PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Hoher Sachschaden bei Lkw-Unfall

Heilbronn (ots)

A6/Kupferzell: Sattelzüge kollidieren - Hoher Sachschaden Sachschaden in Höhe von circa 130.000 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls auf der Autobahn 6 am Donnerstagmorgen bei Kupferzell. Gegen 7:45 Uhr war ein 34-Jähriger mit seinem Sattelzug von Mannheim kommend in Richtung Nürnberg unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Neuenstein und Kupferzell vermutlich die Geschwindigkeit des vor ihm auf der rechten Spur fahrenden Sattelzugs falsch einschätzte. Der 42-jährige Lenker des vorausfahrenden Sattelzugs hatte seine Geschwindigkeit zuvor aufgrund von stockendem Verkehr reduzieren müssen. Der 34-Jährige nahm dies augenscheinlich zu spät wahr und fuhr dem Fahrzeug vor ihm auf. Nach dem Unfall konnte er sich selbstständig aus der völlig zerstörten Zugmaschine befreien und erlitt lediglich leichte Verletzungen die vor Ort durch Rettungskräfte versorgt wurden. Sein Sattelauflieger sowie die transportierten Stahlplatten wurden ebenfalls massiv beschädigt. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der darauffolgenden Bergungsarbeiten mussten der mittlere und der rechte Fahrstreifen zeitweise gesperrt werden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

