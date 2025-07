Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mittelbiberach - Ladendiebin ertappt

Am Mitwoch bezahlte eine 32-Jährige ihre Einkäufe in Mittelbiberach nicht.

Ulm (ots)

Die Frau befand sich gegen 8.45 Uhr in einem Discounter in der Industriestraße. Eine Zeugin sah, wie die Frau mehrere Artikel in ihre Handtasche steckte. Nachdem sie die Kasse passierte, ohne die Artikel zu bezahlen, wurde sie aufgehalten. Ihr Begleiter war wohl sehr ungehalten und zeigte sich lautstark über die durchgeführten Maßnahmen. Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

