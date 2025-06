Ulm (ots) - Gegen 22.30 Uhr fuhr eine mutmaßlich Betrunkene gegen ein geparktes Auto in der Oberdorfstraße. Ein Zeuge hatte das mitbekommen und sprach die Fahrerin am Steuer des Suzuki an. Zudem verständigte er die Polizei. Die kam und traf die Fahrerin noch vor Ort an. Die 37-Jährige roch deutlich nach Alkohol. ...

