POL-UL: (GP) Geislingen a.d. Steige - Im Kreisel zusammengestoßen

Ohne Acht zu geben fuhr am Mittwoch in Geislingen ein Mann mit dem Auto in den Kreisverkehr ein. Ein E-Scooter-Fahrer wurde verletzt

Ulm (ots)

Um 15.15 Uhr war ein 64-Jähriger in der Bahnhofstraße unterwegs. Er fuhr mit seinem Mercedes in den Kreisverkehr ein. Im Kreisel war ein 17-Jähriger auf seinem E-Scooter unterwegs. Der war kurz zuvor von der Heidenheimer Straße in den Kreisverkehr eingefahren und wollte diesen in Richtung Weiler Straße wieder verlassen. Auf dessen Vorfahrt achtete der Autofahrer nicht und stieß mit dem Fahrer des Elektrokleinstfahrzeug zusammen. Der Jugendliche stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte waren vor Ort und kümmerten sich um den jungen Mann. Die Polizei Geislingen nahm den Unfall auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Auf den Autofahrer kommt nun eine Anzeige zu.

++++1226781

