POL-UL: (HDH) Heidenheim a.d. Brenz - Betrunken, ohne Führerschein und Unfall gebaut

Am Mittwoch fiel in Heidenheim eine betrunkene Autofahrerin auf. Die 37-Jährige streifte ein geparktes Auto.

Gegen 22.30 Uhr fuhr eine mutmaßlich Betrunkene gegen ein geparktes Auto in der Oberdorfstraße. Ein Zeuge hatte das mitbekommen und sprach die Fahrerin am Steuer des Suzuki an. Zudem verständigte er die Polizei. Die kam und traf die Fahrerin noch vor Ort an. Die 37-Jährige roch deutlich nach Alkohol. Sie hatte auch große Mühe, sich auf den Beinen zu halten. Ein Test ergab, dass sie deutlich zu viel davon getrunken hatte, weshalb sie eine Blutprobe abgeben musste. Die Frau hat auch keinen Führerschein. Deshalb musste sie ihr Auto stehen lassen und die Fahrzeugschlüssel wurden einbehalten. Die Polizei Heidenheim schätzt den Schaden an dem Suzuki und dem geparkten VW Multivan auf jeweils 2.0000 Euro. Die Polizei warnt: Wer mit berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol und Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich.

