PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verunfallt, betrunken, aggressiv

Schmalkalden (ots)

Am Morgen des 03.10.2025 um 02.15 UHr ereignete sich in Schmalkalden, Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall. Die 46jährige Fahrerin eines Pkw Hyundai befuhr zunächst die Recklinghäuser Straße und kollidierte anschließend mit dem Kreisverkehr im Bereich der Bahnhofstraße. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch wahrgenommen und dem Verhalten nach schien sie erheblich unter Alkoholeinwirkung zu stehen. Die Fahrerin verweigerte jede Mitarbeit, was zu Folge hatte, dass die Blutentnahme zwangsweise durchgeführt werden musste. Ihr weiterhin aggressiv auftretendes Verhalten brachte ihr zudem ein paar Stunden in den Gewahrsamszellen der PI Meiningen ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 03.10.2025 – 16:50

    LPI-SHL: Baumarkt ausgeräumt, Zeugen gesucht

    Schmalkalden (ots) - Im Zeitraum vom 01.10.25 bis 02.10.25 suchten Unbekannte einen Baumarkt in Schmalkalden, Am Bad auf. Durch Mitarbeiter wurde im Umfeld des Marktes zum Abtransport bereitgelegtes Diebesgut festgestellt und wieder in den Markt verbracht. Zu den genauen Umständen des Diebstahls dauern die Ermittlungen derzeit noch an. Zeugen, welche Beobachtungen im besagten Zeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 16:34

    LPI-SHL: Angetrunken, geflüchtet, verunfallt

    Schmalkalden (ots) - Am Morgen des 03.10.2025 gegen 03.45 Uhr kam es in Schmalkalden, Haargasse fast zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen. Hierbei kam ein Pkw Opel auf die Gegenfahrbahn. Der Fahrer des entgegenkommenden Pkw konnte im letzten Moment ausweichen, folgte jedoch dem Pkw und stellte den Fahrer wenig später zur Rede. Dieser gab an, Alkohol konsumiert zu haben, was seine Fahrweise erklären könnte. Aus ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 11:00

    LPI-SHL: Bei Unfall schwer verletzt

    Schwallungen (ots) - Ein 88-jähriger Autofahrer wollte Mittwochnachmittag von der Straße zwischen Schwallungen und Schwarzbach nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum seitlichen Zusammenprall mit einem nachfolgenden 47-jährigen Autofahrer. Durch die Wucht des Aufpralls landete das Fahrzeug des Seniors im Graben. Der 47-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren