Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verunfallt, betrunken, aggressiv

Schmalkalden (ots)

Am Morgen des 03.10.2025 um 02.15 UHr ereignete sich in Schmalkalden, Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall. Die 46jährige Fahrerin eines Pkw Hyundai befuhr zunächst die Recklinghäuser Straße und kollidierte anschließend mit dem Kreisverkehr im Bereich der Bahnhofstraße. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch wahrgenommen und dem Verhalten nach schien sie erheblich unter Alkoholeinwirkung zu stehen. Die Fahrerin verweigerte jede Mitarbeit, was zu Folge hatte, dass die Blutentnahme zwangsweise durchgeführt werden musste. Ihr weiterhin aggressiv auftretendes Verhalten brachte ihr zudem ein paar Stunden in den Gewahrsamszellen der PI Meiningen ein.

